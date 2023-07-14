Власти Гватемалы исключили свое вмешательство в связанный с выборами судебный процесс

Суд по запросу прокуратуры из-за подозрений в подделке подписей ранее приостановил деятельность движения "Семя", лидером которого является вышедший во второй тур Бернардо Аревало

КАРАКАС, 14 июля. /ТАСС/. Органы исполнительной власти Гватемалы не будут вмешиваться в судебный процесс, связанный с предстоящим 20 августа вторым туром президентских выборов.

"Ветвь исполнительной власти будет дистанцироваться от юридического процесса, связанного с предстоящими президентскими выборами", - говорится в распространенном в четверг заявлении правительства центральноамериканской страны, которое приводит информационное агентство Reuters.

12 июля спецпрокурор Рафаэль Курручиче сообщил, что суд по запросу прокуратуры из-за подозрений в подделке подписей приостановил деятельность движения "Семя", лидером которого является вышедший во второй тур голосования Бернардо Аревало. Его соперница, кандидат в президенты Гватемалы от центристской партии "Национальный союз надежды" Сандра Торрес приостановила в четверг свою избирательную кампанию из-за судебного преследования партии Аревало и выразила солидарность с избирателями левоцентристского движения "Семя".

Высший избирательный суд Гватемалы призвал в четверг органы власти гарантировать проведение 20 августа второго тура президентских выборов, участие в котором должны принять Торрес и Аревало.