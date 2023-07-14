США утверждают, что помогают Центральной Азии преодолеть последствия санкций против России

Особенно активно такая работа ведется с Узбекистаном и Казахстаном, сообщила помощник американского госсекретаря Элизабет Хорст

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты работают со странами Центральной Азии, чтобы помочь преодолеть последствия антироссийских санкций, и готовы предоставить им альтернативу отношениям с Москвой и Пекином. С таким утверждением выступила в четверг помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Они просят у нас поддержки в вопросе санкций, помощи в поиске способа противостоять давлению [России и Китая], просят предоставить им альтернативу. Мы очень активно взаимодействуем с ними в вопросе санкций, особенно с Узбекистаном и Казахстаном, так, чтобы не оказались разрушены их собственные экономики", - изложила свою версию событий дипломат.

Она добавила, что сейчас США получили возможность укрепить связи с государствами Центральной Азии. По словам Хорст, послание, которое Вашингтон направляет этим странам, "содержит альтернативу" отношениям как с Россией, так и с Китаем. Она также сообщила, что США и Казахстан связывают "давние отношения в энергетическом секторе", в связи с чем Вашингтон работает над снижением зависимости Астаны от Москвы в этой сфере.