В Верховную раду внесли законопроект о запрете трансплантации органов погибших военных

С помощью таких мер правительство Украины хочет "предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Законопроект о запрете использования органов украинцев, погибших в боевых действиях или от рук полиции, внесен на рассмотрение Верховной рады. Текст проекта опубликован на сайте парламента Украины.

"Запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у следующих умерших лиц: погибших в результате применения полицейских мер принуждения; служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, погибших при выполнении обязанностей в результате военных (боевых) действий на Украине", - говорится в документе, предусматривающем внесение изменений в закон о трансплантации.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что запрет необходим, чтобы "предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве".