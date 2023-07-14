13 июля, 23:09

В Верховную раду внесли законопроект о запрете трансплантации органов погибших военных

Максим Никитин/ ТАСС, архив
Здание Верховной рады
© Максим Никитин/ ТАСС, архив

С помощью таких мер правительство Украины хочет "предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Законопроект о запрете использования органов украинцев, погибших в боевых действиях или от рук полиции, внесен на рассмотрение Верховной рады. Текст проекта опубликован на сайте парламента Украины.

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"Запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у следующих умерших лиц: погибших в результате применения полицейских мер принуждения; служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, погибших при выполнении обязанностей в результате военных (боевых) действий на Украине", - говорится в документе, предусматривающем внесение изменений в закон о трансплантации.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что запрет необходим, чтобы "предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве". 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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