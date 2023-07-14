Глава Пентагона заявил, что лидеры НАТО заверили Зеленского во вступлении в альянс

На вопрос о том, достаточно ли Украине для вхождения в НАТО завершить конфликт, Ллойд Остин ответил, что прежде в стране необходимо провести несколько реформ

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Лидеры всех стран НАТО на встрече в Вильнюсе заверили президента Украины Владимира Зеленского, что его страна однажды присоединится к альянсу. С таким утверждением выступил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"Было просто замечательно видеть, как 31 страна одна за другой заверила его в том, что Украина присоединится к НАТО", - сказал глава Пентагона в интервью телекомпании CNN в Вильнюсе.

Остин не стал называть конкретных сроков, когда Украину примут в НАТО. На вопрос о том, достаточно ли для вступления завершить конфликт, Остин ответил, что прежде Киеву необходимо провести несколько реформ.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. На встрече генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении, оглашенном Столтенбергом, говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Выполнение Киевом условий вступления в организацию будут оценивать ее члены.

11 июля Зеленский в своем Telegram-канале назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО. Он счел "странной" формулировку "условия" даже в плане приглашения Украины.