СМИ: Япония планирует наладить регулярные контакты по линии МИД с Саудовской Аравией

Соответствующее предложение властям королевства премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен сделать в ходе предстоящего визита

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Власти Японии намерены наладить регулярные контакты по линии министерства иностранных дел с Саудовской Аравией и другими членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом в пятницу сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе предстоящего визита в Саудовскую Аравию намерен предложить местным властям вывести отношения Токио и Эр-Рияда на уровень стратегического диалога, в формате которого стороны могли бы начать долгосрочное обсуждение вопросов внешней политики и экономики. Кроме того, глава правительства Японии рассчитывает обсудить укрепление контактов с представителями ССАГПЗ (в организацию входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия).

Как отмечает Yomiuri, Токио надеется усилить взаимодействие с государствами региона в области экономики и обеспечения безопасности, тем самым сдерживая растущую активность Китая на Ближнем Востоке.

Кисида с 16 по 18 июля совершит турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого посетит Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Вместе с главой правительства упомянутые страны посетят представители японского бизнеса.

Ранее Токио договорился с руководством Организации стран - экспортеров нефти о формате регулярных консультаций на высоком уровне для обеспечения энергетической безопасности Японии, зависящей от поставок энергоресурсов из государств Ближнего Востока.