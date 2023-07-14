Премьера Индии наградили французским Большим крестом Ордена Почетного легиона

Церемония награждения проходила в Елисейском дворце

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится с визитом в Париже, получил высшую награду Франции Большой крест Ордена Почетного легиона. Об этом сообщает в пятницу МИД Индии на своем сайте.

"Премьер-министр г-н Нарендра Моди был награжден Большим крестом Почетного легиона, высшей наградой Франции, 13 июля 2023 года Его Превосходительством господином Эмманюэлем Макроном, президентом Французской Республики", - говорится в сообщении. "Премьер-министр поблагодарил президента Макрона за эту исключительную честь от имени народа Индии. Церемония награждения прошла в Елисейском дворце в Париже", - указывает индийское внешнеполитическое ведомство.

Моди прибыл в четверг во Францию с двухдневным государственным визитом. В Париже у главы индийского правительства состоялось несколько встреч. Как сообщает МИД Индии, премьер провел беседу с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Дискуссии были сосредоточены на широком круге проблем, включая приоритеты Индии в G20, сотрудничество между верхними палатами парламентов двух стран, обсуждались региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Премьер-министр Индии также встретился с премьер-министром Французской Республики Элизабет Борн. Лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество в различных областях, таких как экономика и торговля, энергетика, окружающая среда, образование, железные дороги, цифровая инфраструктура, музейное дело и контакты между людьми, указывает МИД Индии.

Моди также встретился с представителями индийской диаспоры во Франции. В своем выступлении на встрече он сообщил, что Индия откроет новое консульство в Марселе. Он также сказал, что во Франции начнет работу индийская платежная система UPI (Unified Payments Interface). Сначала она начнет работу на Эйфелевой башне, где благодаря этой системе индийские туристы смогут расплачиваться в рупиях, указал Моди.

В пятницу Моди станет почетным гостем военного парада в честь Национального праздника Франции. В параде примут участие индийские военные, представляющие все три рода национальных вооруженных сил, а также истребители индийских ВВС.