Глава Пентагона заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою

Ллойд Остин не уточнил, при каких обстоятельствах он использовал такие снаряды

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг в интервью телеканалу CNN в Вильнюсе, что применял кассетные боеприпасы в условиях боевых действий.

"Я знаю, как действуют эти боеприпасы, я действительно применял их на поле боя", - сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос журналиста о том, осознает ли он опасность применения такого вида вооружений.

Глава военного ведомства не уточнил, когда и при каких обстоятельствах использовал кассетные боеприпасы. Он участвовал в военных операциях США в Афганистане и Ираке.