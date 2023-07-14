14 июля, 00:15

Глава Пентагона заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою

AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Ллойд Остин не уточнил, при каких обстоятельствах он использовал такие снаряды

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг в интервью телеканалу CNN в Вильнюсе, что применял кассетные боеприпасы в условиях боевых действий.

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"Я знаю, как действуют эти боеприпасы, я действительно применял их на поле боя", - сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос журналиста о том, осознает ли он опасность применения такого вида вооружений.

Глава военного ведомства не уточнил, когда и при каких обстоятельствах использовал кассетные боеприпасы. Он участвовал в военных операциях США в Афганистане и Ираке. 

Теги:
СШАОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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