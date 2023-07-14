Конгрессмены США отклонили несколько законодательных инициатив о сокращении помощи Украине

Член Палаты представителей Мэтт Гетц выступал за полное прекращение выделения средств на военную помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг не приняли несколько предложенных поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающих сокращение американской помощи Украине. Об этом сообщается на сайте комитета по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса.

Конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) ранее выступил за полное прекращение выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) настаивала на сокращении этой поддержки. Она также считает, что США нужно отказаться от планов рассмотреть возможность создания в будущем на Украине центра лечения травм головного мозга. Законодатель Энди Оглс (республиканец от штата Теннесси) ранее внес поправку, согласно которой не следует продлевать действие программы ленд-лиза для Украины. Республиканец Уоррен Дэвидсон (от штата Огайо) планировал внести в проект оборонного бюджета положение, обязывающее администрацию США разъяснить, какова ее стратегия по отношению к Украине.

Все перечисленные поправки были отвергнуты по итогам состоявшегося в четверг голосования.

В июне комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей принял проект оборонного бюджета в объеме $886,3 млрд с военной помощью Украине. Инициатива включает $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Конгрессмены также намерены направить Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов Пентагона. В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в объеме $858 млрд.