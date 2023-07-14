Постпред при ООН в связи с запусками КНДР ракет заявил о праве республики на самооборону

Запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты нового типа не имел негативных последствий для безопасности соседних стран, подчеркнул Ким Сон

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Испытания межконтинентальных баллистических ракет являются применением КНДР права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН. Об этом заявил в четверг постоянный представитель страны при всемирной организации Ким Сон, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Осуществление самообороны является законным правом любого суверенного государства. Никто не может в этом отказать, поскольку это признается Уставом ООН и международным правом. Наш испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты [МБР] нового типа не имел негативных последствий для безопасности соседних стран. Япония сама объявила, что наша МБР упала за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. Это равнозначно признанию Японии в том, что риска для ее безопасности не было. Испытания ракеты нового типа - это реализация необходимого права на самооборону для сдерживания опасных шагов враждебных сил и обеспечения безопасности нашего государства и мира в регионе", - сказал дипломат.

"Категорически отвергаем и осуждаем созыв заседания Совета Безопасности Соединенными Штатами и их последователями, что означает покушение на законное право КНДР на самооборону", - добавил он. Ким Сон указал, что применение права на самооборону происходит на фоне военных провокаций США и их союзников на Корейском полуострове. "Набирают обороты, как никогда раньше, военные тенденции на Корейском полуострове. Они выходят на этап ядерного кризиса впервые со времен холодной войны", - отметил дипломат.

КНДР в среду провела испытание МБР "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. Ракета преодолела расстояние в 1 001 км и упала в Японском море. Максимальная высота полета составила 6 648 км. Она находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом по продолжительности полета для разработанных в КНДР МБР.

Использование двигателей на твердом топливе, в отличие от жидкостных, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить носители в боеготовном состоянии, что дает возможность применять их для ответного удара на большую дальность.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более. Максимальное количество таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В этом году КНДР осуществила четыре подобных испытания.