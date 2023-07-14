Постпред Китая при ООН назвал НАТО "источником всех бед"

НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, но при этом поощряет наращивание ее членами военных расходов и осуществление военной деятельности по всему миру, пояснил Чжан Цзюнь

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь категорически отверг обвинения НАТО в адрес Пекина и указал, что сам Североатлантический альянс представляет собой "источник всех бед", который оставляет "грязный след", где бы ни появился.

В итоговом заявлении участников саммита НАТО, принятом 11 июля в Вильнюсе, указывается, что страны альянса обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. "НАТО называет себя оборонительным альянсом, однако поощряет постоянное наращивание ее членами военных расходов и осуществление военной деятельности по всему миру. <...> Она вмешивалась в дела других государств, разжигала войны, сбрасывала бомбы на дипломатические учреждения, убивала невинных гражданских и оставляла грязный след везде, куда бы ни приходила, - отметил Чжан Цзюнь. - Бесчисленные факты показывают, что по-настоящему источником всех бед является именно НАТО".

Глава китайского дипломатического представительства подчеркнул, что "отдельные страны НАТО применяют двойные стандарты, размещают оружие на территории других государств и усугубляют региональную напряженность". "Вразрез с заявлением о своем региональном характере НАТО <...> проецирует свою силу на весь мир и движется на восток, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, - указал дипломат. - Они заявляют о защите мира, основанного на правилах, однако неоднократно нарушали международное право и базовые нормы международных отношений".

"Именно НАТО необходимо заняться переоценкой своих ценностей", - резюмировал Чжан Цзюнь.