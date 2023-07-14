Президент Венесуэлы предупредил о попытках дестабилизировать обстановку в стране

Отдельные представители оппозиции намерены развязать насилие и дискредитировать армию, уверен Николас Мадуро

КАРАКАС, 14 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытках поднять волну насилия и дестабилизировать остановку в стране. Он присутствовал в четверг на церемонии вступления в должность командующих родами войск, которая транслировалась государственным телеканалом Venezolana de Televisión.

"Раздаются зловещие голоса, которые стремятся дестабилизировать обстановку, посеять ненависть, непримиримость, организовать атаки на Национальные боливарианские вооруженные силы и венесуэльских военных", - сказал глава государства.

Он отметил, что отдельные представители оппозиции "намерены развязать насилие в стране" и "дискредитировать венесуэльскую армию". Мадуро уточнил, что об этом свидетельствуют, в частности, лживые обвинения в непрофессионализме в адрес командира экипажа истребителя ВВС, потерпевшего катастрофу 2 июля. "Они хотят видеть униженными вооруженные силы, потому что в их умах царят идеология, ненависть и имперское презрение", - считает президент.

Он призвал военных к единству в условиях возможного обострения обстановки в стране.