Конституционный суд Гватемалы приостановил запрет партии кандидата в президенты

Постановление не запрещает прокуратуре продолжить расследование в отношении левоцентристского движения "Семя", уточнила представитель суда Анхелика Васкес

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Гватемалы в четверг приостановил действие решения нижестоящей инстанции, направленного против партии кандидата в президенты Бернардо Аревало.

"Решение судьи, касающееся приостановки деятельности юридического лица движения "Семя", приостановлено", - сказала представитель КС Анхелика Васкес на пресс-конференции, которая транслировалась на канале суда в Youtube. Васкес уточнила, что постановление КС не запрещает прокуратуре продолжить расследование в отношении левоцентристского движения "Семя", которое возглавляет Аревало.

12 июля спецпрокурор Рафаэль Курручиче сообщил, что суд по запросу прокуратуры приостановил деятельность юридического лица движения "Семя" из-за подозрений в подделке подписей. Объявление спецпрокурора совпало по времени с официальным оглашением результатов прошедших 25 июня президентских и парламентских выборов, согласно которым во второй тур вышли Аревало и Сандра Торрес. Аревало назвал приостановку деятельности движения "Семя" незаконной и обвинил правящие элиты в попытке удержаться у власти.

Подтверждение итогов голосования затянулось из-за жалоб, которые подали проигравшие кандидаты, представляющие правые партии. Конституционный суд принял к рассмотрению их иски и обязал Высший избирательный суд провести проверку протоколов с участков. 10 июля Верховный суд Гватемалы отклонил очередное ходатайство о пересчете голосов.