Байден споткнулся при подъеме по трапу перед вылетом из Хельсинки

Президент США удержался на ногах и почти не сбавил шаг

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден споткнулся, когда поднимался по трапу в четверг перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Примерно на половине пути [по трапу] он совсем немного споткнулся, но продолжил подниматься. Он обернулся, чтобы помахать сотрудникам, стоявшим на взлетной полосе, и вошел [в самолет]", - отметили журналисты, сопровождающие американского лидера в поездке. На сайте американской газеты New York Post была опубликована видеозапись произошедшего. На ней видно, что Байден почти не сбавил шаг после того, как споткнулся.

В Финляндии Байден выступил на совместной пресс-конференции с президентом республики Саули Ниинистё. Американский президент в Хельсинки принял участие в том числе во встрече лидеров США и стран Северной Европы. Столица Финляндии стала заключительным пунктом европейского турне американского лидера, который также нанес визиты в Лондон и Вильнюс. В столице Литвы Байден принял участие в саммите НАТО. Сейчас глава администрации США уже вернулся в Белый дом.

80-летний Байден в недавнем прошлом несколько раз оступался, поднимаясь по трапам. 1 июня он упал на сцене в Академии ВВС США в штате Колорадо, споткнувшись.