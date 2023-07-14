В Китае заявили, что помнят долг НАТО за бомбардировку посольства КНР в Югославии

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин отметила, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона "не приветствуют военную машину" альянса

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китайский народ до сих пор помнит бомбардировку посольства КНР в Белграде в 1999 году, в результате которой погибли три гражданина КНР. Об этом в четверг вечером сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы не забыли долг крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку посольства КНР в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину [альянса], тем более "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО", разжигающую блоковую конфронтацию или новую холодную войну", - написала Хуа Чуньин в Twitter. Дипломат опубликовала в социальной сети фотографии бомбардировок НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии.

"Китай проводит принудительную политику? Разве не НАТО занимается блоковой политикой и военными операциями по всему миру, угрожая силой другим странам и бросая вызов интересам, безопасности и ценностям [всего] мира? <…> Разве не НАТО растоптала международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела других стран и участвуя в войнах, причиняя страдания миллионам людей в мире?" - написала Хуа Чуньин.

Во вторник страны НАТО приняли итоговое заявление по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе. В документе говорится, что "амбиции и политика принуждения" КНР бросают вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Страны НАТО выразили обеспокоенность расширением и диверсификацией ядерного арсенала Китая. Кроме того, в НАТО считают, что углубление стратегического партнерства между КНР и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. В коммюнике указано, что ЕС и НАТО будут координировать свои шаги для "противодействия вызовам евро-атлантической безопасности со стороны Китая".

Также в совместном заявлении страны НАТО выразили готовность продолжить укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в числе которых Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, для совместного противостояния общим вызовам в сфере безопасности.

В мае 1999 года во время операции НАТО в Югославии по китайской дипмиссии в Белграде была выпущена ракета, в результате чего погибли трое граждан КНР. В альянсе утверждают, что этот инцидент стал ошибкой, а целью бомбардировки было находящееся неподалеку здание Федерального управления по снабжению.