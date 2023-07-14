14 июля, 06:28
Военная операция на Украине

Орбан считает, что США могли бы немедленно прекратить конфликт на Украине

Однако они не хотят этого делать, заявил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. США могли бы немедленно урегулировать конфликт на Украине, но не хотят этого делать. Такое мнение высказал в пятницу в программе радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Отвечая на вопрос о возможности прекращения конфликта на Украине, он сказал: "Если бы американцы этого захотели, то завтра утром был бы мир". "Почему они этого не хотят? Ответ на этот вопрос мы не получили на саммите НАТО [в Вильнюсе]", - отметил Орбан. Он добавил, что "Украина уже давно утратила свой суверенитет", и ситуацию в стране определяют западные страны, в первую очередь США.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что для урегулирования украинского конфликта требуются переговоры не только между Украиной и Россией, но и между Россией и Соединенными Штатами, которые оказывают Киеву основную военную и финансовую поддержку. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
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