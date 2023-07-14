Глава МИД Японии выступил за построение стабильных отношений с Китаем

Агентство Kyodo предположило, что Ёсимаса Хаяси мог рассказать руководителю канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И о подробностях предстоящего слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе состоявшихся в пятницу в Джакарте переговоров с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И выступил за построение стабильных отношений Токио и Пекина.

"Я хочу провести обсуждение с целью продвижения стабильных и конструктивных отношений Японии и Китая, понимание [необходимости] создания которых разделяют лидеры наших государств, - проводит слова Хаяси агентство Kyodo. - У японо-китайских отношений есть много возможностей, однако в этой сфере также возникают многочисленные проблемные вопросы и серьезные опасения".

По данным Kyodo, на встрече Хаяси мог рассказать Ван И о подробностях предстоящего слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

7 июля Главное таможенное управление КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из 10 префектур Японии в связи с решением японской стороны о сбросе воды с атомной станции.

Сброс воды

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до 1/40 от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и 1/7 от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.