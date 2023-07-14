14 июля, 07:02,
обновлено 14 июля, 07:08

Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана

Михаил Метцель/ ТАСС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Михаил Метцель/ ТАСС

В Сенате проходит церемония инаугурации

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Шавкат Мирзиёев, победивший на досрочных выборах главы Узбекистана, в ходе проходящей в настоящее время церемонии инаугурации принес присягу и вступил в должность президента страны.

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Как передает корреспондент ТАСС из здания Сената (верхней палаты парламента) Узбекистана, в ходе церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев сообщил участникам мероприятия, что на прошедших 9 июля досрочных выборах президента победил Шавкат Мирзиёев, и вручил ему удостоверение президента. Затем Мирзиёев подошел к трибуне и, положив руку на конституцию и Коран, произнес слова присяги, после чего он вступил в должность президента Узбекистана. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
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