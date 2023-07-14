Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана

В Сенате проходит церемония инаугурации

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Шавкат Мирзиёев, победивший на досрочных выборах главы Узбекистана, в ходе проходящей в настоящее время церемонии инаугурации принес присягу и вступил в должность президента страны.

Как передает корреспондент ТАСС из здания Сената (верхней палаты парламента) Узбекистана, в ходе церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев сообщил участникам мероприятия, что на прошедших 9 июля досрочных выборах президента победил Шавкат Мирзиёев, и вручил ему удостоверение президента. Затем Мирзиёев подошел к трибуне и, положив руку на конституцию и Коран, произнес слова присяги, после чего он вступил в должность президента Узбекистана.