Премьер Испании позвал Зеленского на саммит ЕС - СЕЛАК, не обсудив с партнерами

Как пишет газета, сейчас Брюссель пытается смягчить последствия ситуации, вызванной неосторожностью Педро Санчеса

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Глава правительства Испании Педро Санчес пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), не посоветовавшись со своими партнерами. Об этом сообщила в пятницу газета ABC.

Встреча лидеров Евросоюза и СЕЛАК пройдет в Брюсселе 17-18 июля во время председательства Испании в Совете ЕС. По версии издания, за несколько дней до начала саммита стороны так и смогли пока согласовать совместное итоговое заявление, хотя уже известно, что она будет кратким. Как пишет газета, сейчас Брюссель пытается смягчить последствия ситуации, вызванной неосторожностью Санчеса, самостоятельно пригласившего Зеленского на встречу, не проконсультировавшись ни с европейскими, ни с латиноамериканскими партнерами.

Издание пишет о сложности приглашения президента Украины, учитывая, что эта страна не является членом ЕС и не связана особыми отношениями с государствами СЕЛАК. Газета также отмечает стремление бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы сохранить равноудаленную позицию в отношении украинского конфликта. ABC заверяет, что Аргентина также не поддерживает возможность присутствия Зеленского на саммите.

По версии источников издания в испанском правительстве, власти королевства все еще работают над тем, как все-таки можно привлечь президента Украины к саммиту. То, что должно было стать одним из самых выдающихся моментов испанского председательства в ЕС, вероятно, станет малозначимой встречей по своему содержанию, пишет газета.

6 июля брюссельский портал EURActiv, ссылаясь на дипломатические источники, сообщал, что лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили ЕС аннулировать приглашение Зеленскому на саммит.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали вести работу со всеми странами мира без исключения и требовать от них выражения "четкой позиции в отношении российской войны на Украине и подъема Китая". Участники саммита ЕС 29-30 июня поручили внешнеполитической службе ЕС заниматься "санкционной дипломатией" - добиваться от государств поддержки антироссийских запретительных мер.