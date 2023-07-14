Министр ВС Франции отказался назвать стоимость оборонных контрактов с Индией

По словам Себастьена Лекорню, именно Париж и Нью-Дели являются двумя ключевыми игроками в вопросах безопасности в Индийском океане

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не стал раскрывать стоимость оборонных контрактов на поставки военной техники Индии. В эфире телеканала France 2 в пятницу он также отказался подтверждать или опровергать достижение договоренностей по этому вопросу между Парижем и Нью-Дели.

"Подтверждения [сделок] мы оставим на усмотрение Индии. Это не первый случай, когда мы поставляем Индии конкретные виды вооружений. Так уже было и с подводными лодками, и с самолетами Rafale, - сказал он. - На данный момент я не хочу говорить, о какой сумме идет речь".

По мнению Лекорню, именно Индия и Франция являются двумя ключевыми игроками в вопросах безопасности в Индийском океане, где расположены некоторые заморские территории Франции. Он отметил, что активность США в этом регионе постепенно снижается. "Американцы постепенно уходят из Индийского в Тихий океан", - сказал глава военного ведомства.

В четверг Министерство обороны Индии заявило, что республика намерена приобрести у Франции 26 истребителей Rafale Marine морского базирования вместе с необходимыми оборудованием, запчастями и вооружением для ВМС страны, а также три подводные лодки Scorpene, которые будут построены в Индии.