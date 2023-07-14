В МИД КНР заявили, что госорганы страны почти каждый день подвергаются кибератакам

По словам официального представителя китайского дипведомства Ван Вэньбиня, большая часть из них исходит из США

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китайские госорганы практически ежедневно подвергаются атакам хакеров, преимущественно из США. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Правительственные ведомства Китая почти каждый день подвергаются массированным кибератакам, большая часть которых исходит из США, - сказал Ван Вэньбинь. - Китай неоднократно информировал международное сообщество о ситуации, КНР является самой большой жертвой кибератак".

"США не должны без разбора навешивать ярлыки на Китай", - добавил Ван Вэньбинь.

Так он прокомментировал информацию о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И в кулуарах встреч министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте поднял тему кибератак на американские ведомства и компании. Блинкен сказал, что любые действия, направленные против правительства США, американских компаний или американских граждан, вызывают у Вашингтона глубокую обеспокоенность, и власти США примут соответствующие меры, чтобы привлечь виновных к ответственности.