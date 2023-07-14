Тайвань зафиксировал полеты 30 и более воздушных аппаратов КНР третий день подряд

Также замечены девять кораблей Народно-освободительной армии Китая

ГОНКОНГ, 14 июля. /ТАСС/. Армия Тайваня сообщила о приближении к острову 30 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении оборонного ведомства Тайваня.

По меньшей мере 17 из них вошли в опознавательную зону ПВО острова или пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Среди них было шесть истребителей Су-30, два J-11, семь J-16, противолодочный самолет Y-8 и вертолет аналогичной модификации Z-9.

По подсчетам ТАСС, с начала месяца оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в районе острова 250 летательных аппаратов НОАК и 85 военных кораблей. Появление 30 и более воздушных аппаратов фиксируется уже третий день подряд.

В четверг патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon пересек Тайваньский пролив. Как сообщила позже газета Taiwan News, китайские военные по радио угрожали американским пилотам сбить их, если они не покинут этот район.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.