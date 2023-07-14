Минфин ФРГ заявил, что Украина может рассчитывать на Германию в вопросах финансирования

Министр финансов Кристиан Линднер сообщил, что для его страны важно поддержать Киев

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Украина может рассчитывать на Германию, в том числе в вопросах финансирования. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"Для нас К. Украина может рассчитывать на нас и на финансирование", - сказал он. Что касается многолетнего финансового планирования для Евросоюза в целом, то, по словам министра, это совершенно другая тема. "Здесь мы видим фискальные ограничения во всех государствах-членах, поэтому Еврокомиссия не должна ожидать, что государства-члены внесут больший вклад для Украины", - отметил Линднер.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Брюссель намерен увеличить финансирование Европейского фонда мира, что позволит выделять большие средства для поставок вооружений на Украину. По его информации, в ЕС также обсуждаются возможность ускорения военной подготовки украинской армии, поддержка реформ Киева и дальнейшее расширение европейского военно-промышленного комплекса в области производства боеприпасов и сотрудничества с украинской промышленностью.

Европейский фонд мира был создан 22 марта 2021 года, причем весь его бюджет на 2021-2027 годы составил €5,7 млрд. Фонд был предусмотрен как структура для обеспечения военных поставок правительствам государств в зонах конфликтов, в первую очередь в странах Африки и Ближнего Востока, где ЕС поддерживает или намерен поддерживать свои "миротворческие миссии по стабилизации конфликтов".