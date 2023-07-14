Кулеба признал, что в НАТО "некомфортно" отреагировали на предложения Киева по интеграции

По словам министра иностранных дел Украины, в его стране опасаются, что страны НАТО в том или ином виде могут воссоздать новый План действий по членству в альянсе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Представители стран Запада "не очень комфортно" отреагировали на предложение Киева сделать Совет Украина - НАТО инструментом для дальнейшей интеграции Киева в альянс, однако потом согласились с ним. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Партнеры нам сказали: "Давайте создадим Совет Украина - НАТО". Мы сказали: "Ну, хорошо, но в правилах функционирования этого совета должно быть четко написано, что этот совет является не инструментом партнерства, а инструментом интеграции Украины в НАТО". Они там не очень комфортно себя почувствовали, но в конце концов согласились", - сказал он.

Кулеба также сообщил, что в Киеве опасаются, что страны НАТО в том или ином виде могут фактически воссоздать для Украины новый План действий по членству (ПДЧ) в альянсе, реализацию которого не стали требовать от Киева на саммите НАТО в Вильнюсе. "На нескольких встречах с правильными людьми, которые имеют влияние на этот процесс, я сказал: <...> "Даже не думайте переделать годовую национальную программу на де-факто второй ПДЧ. Если я увижу, что хоть один шаг вы сделаете в эту сторону, <...> то при всей любви <...> придется бить вас по рукам", - рассказал министр.

По словам Кулебы, представители некоторых страны НАТО якобы заявили ему, что уже готовы передать Украине истребители F-16, и даже сообщили число самолетов, которые они могут предоставить.

Говоря о результатах саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, глава МИД Украины заявил, что в целом доволен ими. "Меня не устраивает только один момент, что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что или Украину приглашаем стать членом [НАТО], или пригласим Украину стать членом, условно, завтра", - добавил он.

Украина и НАТО

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. На встрече генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении, оглашенном Столтенбергом, говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Выполнение Киевом условий вступления в организацию будут оценивать ее члены. Позднее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что лидеры всех стран НАТО на встрече в Вильнюсе заверили президента Украины Владимира Зеленского, что его страна однажды присоединится к альянсу.

11 июля Зеленский в Telegram-канале назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО. Он счел странной формулировку "условия" даже в плане приглашения Украины.