Глава МИД Японии вновь выразил обеспокоенность в связи с совместной активностью КНР и РФ

В Токио считают, что в последние годы Москва и Пекин укрепляют сотрудничество в военной сфере, проводя совместные учения и патрулирование районов вблизи японских границ

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе состоявшихся в пятницу в Джакарте переговоров с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И вновь выразил обеспокоенность в связи с совместными действиями вооруженных сил РФ и КНР вблизи японских границ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Японское оборонное ведомство, а также МИД Японии в официальных заявлениях регулярно озвучивают обеспокоенность по поводу совместных действий российских и китайских военных. В Токио считают, что в последние годы Москва и Пекин укрепляют сотрудничество в военной сфере, проводя совместные учения и патрулирование районов вблизи Японии, в которых задействованы бомбардировщики и корабли. Последний раз соответствующую позицию до своего китайского коллеги в начале июня доносил глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

В Минобороны РФ в прошлом неоднократно подчеркивали, что подобные учения и патрулирования проводятся строго в соответствии с положениями международного права и не допускают нарушений воздушного пространства иностранных государств.