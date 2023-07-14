Польша будет симметрично отвечать на закрытие в России диппредставительств

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что власти его страны "находятся в постоянном контакте с дипломатами, работающими в России и помогающими живущим там полякам"

ТАСС, 14 июля. Власти Польши будут давать симметричный ответ на закрытие Россией польских дипломатических представительств. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

"Если окончательно дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши дипломатические площадки, то мы со своей стороны будем отвечать симметрично", - сказал он.

Как подчеркнул Моравецкий, власти Польши "находятся в постоянном контакте с дипломатами, работающими в России и помогающими живущим там полякам".

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Как пояснили в правительстве, решение о закрытии агентства было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия правительства Польши. В частности, речь идет о незаконном изъятии российской дипломатической недвижимости на польской территории и существенном сокращении дипломатического присутствия России в Польше. "Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши в России", - добавили в кабмине.

Консульские агентства относятся к консульским учреждениям и считаются низшим их классом.