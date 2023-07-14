Белорусская сторона проинформировала об инциденте литовскую

МИНСК/ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу, углубившись на территорию республики на несколько метров. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Вчера, 13 июля, сотрудник Службы охраны госграницы [Литвы] в ходе оформления граждан в пункте пропуска "Мядининкай" (напротив белорусского пункта пропуска "Каменный Лог") нарушил границу из Литвы в Беларусь. Вооруженный представитель литовского погранведомства зашел на белорусскую территорию на несколько метров и вернулся обратно. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения", - говорится в сообщении.

Белорусская сторона в установленном порядке проинформировала об инциденте литовскую.

В погранкомитете напомнили, что 25 апреля в том же пункте пропуска двое иностранцев при проведении технических работ также нарушили границу, зайдя на белорусскую территорию из Литвы.

В свою очередь Служба охраны государственной границы МВД Литвы заявила, что начала расследование обстоятельств нарушения границы Белоруссии литовским пограничником. "К сотрудникам погранохраны за помощью в пересечении границы без долгого ожидания обратилась женщина с ребенком на руках. Сопровождая ее к машине, один из пограничников мог непредумышленно пересечь белорусскую границу", - говорится в сообщении.