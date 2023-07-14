Мирзиёев анонсировал гарантии деятельности конструктивной оппозиции в Узбекистане

Президент республики отметил, что продолжит проводить политику демократии и открытости

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Свобода совести и убеждений, а также деятельность конструктивной оппозиции будут безоговорочно обеспечены в Узбекистане. Об этом в пятницу заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

"Среди всех политических прав в Узбекистане безоговорочно обеспечены гарантии свободы совести и убеждений. Мы последовательно продолжим проводить политику демократии и открытости, гарантируем деятельность конструктивной оппозиции, свободу слова и печати, права граждан на получение, использование и распространение информации", - сказал Мирзиёев на прошедшей в Сенате церемонии инаугурации, в ходе которой он вступил в должность главы государства. Он также призвал широкую общественность сделать все для сохранения национального самосознания и воспитания молодого поколения в духе любви и верности Родине.