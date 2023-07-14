Замглавы МИД Индии обсудил в Киеве украинское урегулирование

Согласно заявлению индийского дипведомства, на повестке дня также были глобальные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Индии Санджай Верма провел в Киеве девятый раунд консультаций по линии МИД, стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. Об этом в пятницу сообщило индийское внешнеполитическое ведомство.

Со стороны Киева в консультациях, которые прошли в четверг, участвовала замглавы украинского МИД Эмине Джапарова. "Стороны обсудили весь спектр двусторонних связей, а также обменялись взглядами на продолжающийся конфликт и попытки мирного урегулирования. На повестке дня также были глобальные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в распространенном сообщении МИД Индии.

Помимо контактов по линии внешнеполитических ведомств, Верма встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, с которым обсудил усиление межпарламентского взаимодействия двух стран. Кроме того, замглавы МИД Индии провел встречи с представителями индийской диаспоры и академических кругов Украины.