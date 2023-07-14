Великобритания отказалась проводить референдум об отмене санкций против России

МИД Соединенного Королевства заявил о строгой приверженности правительства оказанию помощи Киеву и привлечению Москвы "к ответственности за незаконное вторжение"

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании отказалось проводить референдум о пересмотре своего внешнеполитического курса на поддержку Украины и отмене санкций против РФ.

"Правительство строго привержено оказанию помощи Украине и привлечению России к ответственности за незаконное вторжение, - сказано в опубликованном в пятницу заявлении МИД Соединенного Королевства. - Правительство Великобритании не поддерживает проведение референдума о британской политике в отношении России и Украины".

25 июня петиция о проведении референдума насчет целесообразности дальнейшего курса властей Великобритании на поддержку Украины и конфронтацию с Россией, размещенная на сайте британского парламента, набрала более 10 тыс. подписей. В связи с преодолением этого рубежа на прошение должно было ответить правительство Соединенного Королевства.

Суть петиции

Составители петиции отмечали, что политика Лондона в отношении РФ и Украины наносит экономический ущерб жителям Великобритании. Авторы текста призвали британское правительство в ближайшие шесть месяцев организовать общенациональный референдум по вопросу пересмотра избранного внешнеполитического курса или немедленно "отказаться от экономически самоубийственных санкций против России, которые вызвали рост цен на энергетику, и многомиллиардных поставок оружия Украине". По их мнению, властям Великобритании следует занять позицию "нейтрального примирителя" в отношении конфликта на Украине.

В заявлении британского МИД говорится, что "достижение мира возможно в течение 24 часов". "Россия может закончить войну завтра путем вывода своих войск с Украины, - отмечается в нем. - Великобритания поддерживает цели по помощи Украине в достижении честного и длительного мира как можно скорее".

"Мы продолжим взаимодействовать с правительством Украины и партнерами при обсуждении того, как привести войну к справедливому и устойчивому завершению. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Тем не менее Украина обеспечит надежный и долгий мир только путем мирных переговоров с позиции военной, экономической и дипломатической силы", - добавили в Форин оффисе.

Согласно официальным данным, в мае инфляция в Великобритании составила 8,7% в годовом исчислении. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине. При этом продовольственная инфляция в Великобритании в мае составила 18,4%.