В КНР заявили, что визит корветов РФ в порт Шанхая укрепил дружбу между ВМС двух стран

Официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй отметил, что во время встречи военные двух государств совершили профессиональные и технические обмены, а также провели совместные культурные и спортивные мероприятия

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Дружественный визит российских корветов в порт Шанхая еще больше укрепил связи между военно-морскими силами Китая и РФ. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"С 5 по 11 июля в Шанхае находилось соединение кораблей из корветов Тихоокеанского флота ВМФ России "Громкий" и "Совершенный", - сказал Тань Кэфэй. - Этот визит еще больше укрепил традиционную дружбу между военно-морскими силами двух стран, углубил дружеские обмены и практическое сотрудничество".

По его словам, во время визита российских корветов военные двух стран совершили профессиональные и технические обмены, а также провели совместные культурные и спортивные мероприятия. После того, как российские корветы покинули порт Шанхая, они вместе с кораблем ВМС Китая "Тайюань" провели учения по маневрированию, коммуникации и поисково-спасательным работам в водах к востоку от устья реки Янцзы.

"В дальнейшем Китай готов работать с Россией над укреплением связи между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрулирования", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что китайские военные также выражают готовность расширять практическое сотрудничество с российскими коллегами и вносить позитивный вклад в поддержание безопасности на море, а также регионального мира и стабильности.

Визит российских корветов состоялся после встречи в Пекине в начале июля министра обороны КНР Ли Шанфу с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.