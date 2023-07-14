Депутат Бундестага выступил против расширения НАТО до границ России

Александер Гауланд назвал "позитивным результатом" отказ от приглашения Киева в Североатлантический альянс

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Отказ от приглашения Украины в НАТО стал "позитивным результатом" завершившегося в среду саммита военного альянса в Вильнюсе, поскольку расширение НАТО до российских границ не отвечает интересам ФРГ. Такое мнение выразил бывший глава фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге (парламенте ФРГ), почетный председатель партии Александер Гауланд в ходе дискуссии на германском телеканале ZDF, транслировавшейся утром в пятницу.

"Я был рад, что [президент США Джо] Байден и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц позаботились о том, чтобы Украина не была принята в НАТО. Мы [партия АдГ] принципиально против того, чтобы НАТО расширялась до российской границы. Поэтому это позитивный результат", - утверждал он.

Гауланд также отметил, что США заинтересованы в том, чтобы ослабить позиции РФ на международной арене путем расширения военного блока. В то же время интересы ФРГ и США в конфликте на Украине различаются. "В целом нашему министру иностранных дел [Анналене Бербок] следовало бы ежедневно перемещаться между Москвой и Киевом <...>. В этом заключается наш интерес как немцев - восстановить мир [между сторонами]", - заявил политик. В этой связи он призвал германские власти "вновь активизировать дипломатические усилия" по достижению компромисса между Россией и Украиной, несмотря на то, что достичь перемирия будет "совсем непросто".

По информации газеты Bild, Берлин и Вашингтон якобы пытались заблокировать подачу Украиной официальной заявки на членство в НАТО на саммите в Вильнюсе. Издание утверждало, что обе страны хотели предотвратить обращение президента Украины Владимира Зеленского с официальной просьбой о вступлении и оказывали давление на других участников НАТО, чтобы те последовали их примеру. Как сообщили газете в Киеве, Зеленский планировал поездку в Вильнюс "с четкой целью привести в движение механизм [вступления в альянс]" и якобы был "крайне раздражен" тем, что ему не разрешали это сделать.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. В ходе этой встречи генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены".