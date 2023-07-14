Гештаб Франции заявил, что армия поняла необходимость готовности к интенсивному конфликту

Начальник ведомства Тьерри Буркхард считает, что ВС республики готовы вступить в бой "в ближайшие часы" в случае такой необходимости

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Франции с принятием нового закона о военном планировании, который предусматривает выделение €413 млрд на военные расходы в период с 2024 по 2030 годы, осознали необходимость готовности к конфликту высокой интенсивности. Об этом в пятницу заявил начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард в эфире радиостанции France Inter.

"К принятию нового закона о военном планировании, который еще должен быть подписан президентом, <...> армия Франции осознала, что мир не стоит на месте, и необходимо готовиться к войне высокой интенсивности. Сейчас, если вдруг надо вступить в бой в ближайшие часы, например, этой ночью, ВС Франции готовы это сделать", - отметил он.

Буркхард добавил, что в рамках исполнения нового закона армия Франции намерена увеличивать число резервистов. "Запас - это крайне важно. Сегодня у нас около 40 тыс. резервистов. Цели нового закона - достичь к 2030-2035 годам уровня, когда у нас есть один резервист на двух действующих военнослужащих. Это большая задача", - сказал он.

Новый закон о военном планировании предлагает выделение до 2030 года €16 млрд на пополнение запаса боеприпасов, €5 млрд на закупку беспилотников, €5 млрд на работу разведки. Кроме этого, закон предусматривает продление программы производства истребителей Rafale. С 2027 года в течение трех лет планируется производство 42 истребителей. Правительство также предполагает увеличить за этот период производство боевых разведывательных машин Jaguar до 238 единиц и нарастить численность бронетранспортеров Griffon до 1 437 единиц.

Кроме того, закон устанавливает доведение численности личного состава до 275 тыс. человек (без учета резервистов) в течение ближайших семи лет. В тексте документа также предлагается направление средств на модернизацию армии: €10 млрд - на инновации, €6 млрд - на развитие военно-космических сил, €4 млрд - на усиление кибербезопасности и информационные технологии.

Предыдущий закон о военном планировании, рассчитанный на период 2009-2025 годов, предполагал выделение €295 млрд на расходы в области обороны.