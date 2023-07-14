Орбан заявил о наличии у Венгрии возможностей не допустить выполнения плана ЕС по миграции

По словам премьер-министра страны, он может привести к тому, что в государстве придется создавать "лагеря для беженцев и гетто для мигрантов"

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Венгрия располагает политическими и юридическими возможностями для того, чтобы не допустить реализации нового плана Евросоюза в области миграции. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан.

"На вчерашнем заседании правительства мы рассмотрели политические и юридические возможности, которыми мы располагаем, чтобы помешать Брюсселю реализовать свой [миграционный] план", - сказал премьер, выступая в программе радиостанции Kossuth. Он подтвердил, что Будапешт намерен не допустить вступления в силу этой инициативы, предусматривающей принудительное расселение в странах ЕС мигрантов и беженцев из Азии и Африки.

По словам Орбана, это может привести к тому, что в Венгрии придется создавать "лагеря для беженцев и гетто для мигрантов". Венгерское правительство считает, что эти лица не должны пересекать границы ЕС до тех пор, пока их заявления на въезд не будут рассмотрены, а все связанные с этим проблемы следует решать "в местах их происхождения", хотя и при финансовой помощи Евросоюза.

В конце июня на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли договориться о новой миграционной политике сообщества. Было объявлено, что против нового пакта по миграции вместе с Венгрией выступила Польша. Определенные возражения выдвинули и некоторые другие страны, в том числе Дания.

8 июня проект нового миграционного пакта был одобрен большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге. Венгрия и Польша выступили против. Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались. При этом Венгрия заявила, что такой вопрос должен решаться только на основе консенсуса, а не простым голосованием.

Пакт состоит из двух основных документов, касающихся экономических мигрантов и беженцев. Он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд ЕС взнос на их обустройство в других странах.