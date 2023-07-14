Мининфраструктуры Украины заявило, что почти 10% мостов находятся в аварийном состоянии

Среди них два больших моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве, сообщил глава ведомства Александр Кубраков

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 10% мостов на Украине находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста в Киеве. Об этом по итогам заседания комиссии по проверке мостовых сооружений сообщил ее председатель, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Комиссия получила данные о 22 454 мостах, вместе с тем отсутствует информация о более чем 6 тыс. объектов. В каком они находятся состоянии, пока неизвестно. Предварительные выводы комиссии свидетельствуют, что около 10% украинских мостовых сооружений находятся в аварийном состоянии. Среди них два больших моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве", - приводятся слова министра на сайте ведомства.

Кубраков поручил немедленно приступить к обследованию аварийных мостов и "подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем".

Эксперты комиссии начнут обследование мостов в пятницу, уточнили в министерстве.

Заседание комиссии прошло в четверг, в нем принимали участие представители министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, областных и Киевской городской военных администраций, МВД, министерства по вопросам реинтеграции и других ведомств и организаций.