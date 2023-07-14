Президент ЮАР заявил, что обсудил с Зеленским реализацию африканского мирного плана

По словам Сирила Рамапосы, конфликт на Украине и его влияние будут обсуждаться на саммите БРИКС в Южной Африке в августе

ПРЕТОРИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по телефону вопросы реализации мирного плана, представленного участниками африканской миссии в ходе недавней поездки в Киев и Санкт-Петербург.

"Я обсудил с президентом Зеленским проблемы, связанные с нашим визитом и переговорами, - сказал Рамапоса, заявление которого приводит новостной портал News24. - Он высоко оценил наш визит и сказал, что визит был позитивным. Мы обсудили предложенные нами 10 пунктов, и он сказал, что высоко ценит роль Южной Африки. Наша страна продолжает играть важную роль в поиске путей урегулирования конфликтов".

По словам президента ЮАР, конфликт на Украине и его влияние будут обсуждаться на саммите БРИКС в Южной Африке в августе этого года.

В четверг вечером Зеленский написал в Twitter, что обсудил с Рамапосой по телефону ситуацию вокруг зернового коридора.

В июне этого года представители семи государств Африки во главе с президентом ЮАР посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить свою мирную инициативу из 10 основных пунктов. В их числе деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН, обмен пленными, послевоенное восстановление и др. В ответ на некоторые из этих пунктов президент РФ Владимир Путин указал, что Украина сама вышла из переговоров с РФ, хотя в Стамбуле было парафировано мирное соглашение, которое президент даже продемонстрировал.

В состав миссии Африки вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, который ныне председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.