Британское правительство не будет выплачивать королеве Камилле отдельное пособие

Вместо этого финансировать ее деятельность будут через механизм суверенного гранта, сообщила газета Daily Mail

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании не будет выплачивать супруге Карла III королеве Камилле персональное годовое пособие, как это происходило в случае с супругом Елизаветы II (1926-2022) принцем Филиппом (1921-2021). Вместо этого финансировать ее деятельность будут через механизм суверенного гранта, сообщила в пятницу британская газета Daily Mail со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет Национального контрольно-ревизионного управления.

"Королева Камилла не будет получать отдельную выплату [от правительства], ее деятельность будет финансироваться [только] из средств суверенного гранта", - говорится в документе. При этом принц Филипп, супруг Елизаветы II, получал "почти £360 тыс. ежегодно даже после выхода на пенсию в 2017 году", отмечает издание.

Как поясняет газета, средства на исполнение королевой официальных обязанностей будут выделяться из суверенного гранта, который представляет собой фиксированный процент от прибыли подотчетной парламенту компании Crown Estate. Она управляет принадлежащими британской короне землями и недвижимостью. Общая стоимость активов компании оценивается в £7,2 млрд. Механизм суверенного гранта был введен в действие в 2011 году и определялся как 15% от доходов компании (с 2018 года увеличен на 10%). Выплаты в 2021-2022 финансовом году составили £86,3 млн (столько же, сколько и годом ранее).

Король Карл III и его супруга Камилла были помазаны, коронованы и возведены на британский престол 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После этой процедуры она стала именоваться просто королевой, без приставки "консорт".