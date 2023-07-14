На юге Ливии протестующие угрожают перекрыть подачу воды в Триполи

Представители нескольких племен требуют освободить экс-министра финансов страны Фараджа Буматари

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Представители нескольких ливийских племен на юге Ливии пригрозили перекрыть водопровод, по которому пресная вода поступает в столицу страны Триполи, в случае невыполнения Правительством национального единства (ПНЕ) их требования об освобождении экс-министра финансов страны Фараджа Буматари. Об этом в пятницу сообщил ливийский новостной портал Akhbar Libya.

Ранее в пятницу поступила информация, что после объявления племенами о блокировании одного из крупнейших нефтяных месторождений Эль-Филь старейшины заявили о блокировании еще двух, включая самое мощное в Ливии - месторождение Эш-Шарара, также расположенное в южном регионе.

Вместе с тем поступают противоречивые сведения об остановке производства на этих месторождениях. Представители племен утверждают, что добыча нефти прекращена, однако, по свидетельству очевидцев, ни один из протестующих до сих пор не появлялся на объектах производства нефти. Ливийская электрическая компания в пятницу обратилась к ПНЕ с требованием "вмешаться в ситуацию и срочно устранить неполадки на месторождении Эш-Шарара". Однако о каких "неполадках" идет речь, компания не уточнила. Ливийская Национальная нефтяная корпорация до сих пор не сделала никаких официальных заявлений по поводу ситуации на месторождениях, заблокированных представителями местных племен.

Призыв к сдержанности

Ранее представители племени Аз-Завия выступили с угрозой закрыть основные нефтяные месторождения и морские порты, "если не будет освобожден Буматари". Старейшины Аз-Завия утверждают, что экс-глава Минфина и кандидат на пост Центробанка Ливии Буматари "был похищен вооруженной группировкой в столице страны Триполи". Племя возложило ответственность за исчезновение бывшего министра на советника действующего премьер-министра страны Абдель Хамида Дбейбы и нынешнего управляющего ливийского Центробанка Сиддика аль-Кебира.

Глава Высшего государственного Совета Ливии Халед аль-Мишри также заявил, что ответственность за арест экс-министра финансов несет ПНЕ, возглавляемое Дбейбой. По словам аль-Мишри, генеральный прокурор страны не имеет информации о каких-либо нарушениях или злоупотреблениях Буматари на посту главы Минфина, из-за которых он мог бы быть арестован. Некоторое время назад миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии обратилась к ливийским сторонам с просьбой проявлять сдержанность и призвала их не использовать экономические аспекты, в том числе угрозу прекращения производства нефти, для реализации политических целей.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.