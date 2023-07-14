СМИ: экс-президент ЮАР отправился в Россию на лечение

Возвращение Джейкоба Зумы ожидается на следующей неделе, сообщил портал News24

ПРЕТОРИЯ. 14 июля. /ТАСС/. Осужденный по обвинению в коррупции экс-президент ЮАР Джейкоб Зума находится в России на лечении, его возвращение в страну ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу южноафриканский портал News24 со ссылкой на представителя фонда Зумы.

В четверг Конституционный суд (КС) ЮАР подтвердил решение Верховного апелляционного суда о том, что Зума должен вернуться в тюрьму для полного отбывания своего срока заключения.

Представитель Фонда Джейкоба Зумы Мзванеле Маньи подтвердил порталу, что бывший президент находится в Москве. "Он прошел медицинский осмотр. Он плохо себя чувствует", - сказал Маньи, добавив, что, как ожидается, Зума вернется в ЮАР на следующей неделе. При этом два источника сообщили порталу, что бывший президент уехал в Россию на лечение в понедельник. По их информации, он вылетел коммерческим рейсом в сопровождении шести охранников.

Конституционный суд ЮАР 29 июня 2021 года признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвинил Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. Комиссия расследовала факты коррупции в высших эшелонах власти ЮАР во время президентства Зумы в 2009-2018 годы.

Бывший президент начал отбывать свой срок 8 июля 2021 года. Однако уже 6 августа он был переведен в одну из больниц Минобороны, где 15 августа был прооперирован. Адвокаты Зумы немедленно подали прошение о его условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. Специальная комиссия высказалась против, однако департамент исправительных учреждений 5 сентября распорядился освободить экс-президента. Таким образом, 79-летний Зума находился в тюрьме немногим более месяца и еще почти месяц - в больнице.

Верховный апелляционный суд ЮАР постановил в ноябре, что принятое в сентябре 2021 года решение об условно-досрочном освобождении Зумы по состоянию здоровья было незаконным, и он должен вернуться в тюрьму для отбывания своего срока.