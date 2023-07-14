Кулеба не возражает, чтобы Британия была аналогом Amazon для поставок оружия Украине

Глава украинского МИД прокомментировал заявление британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом этого интернет-магазина, который должен поставлять все запрашиваемое вооружение

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не будет возражать, если Великобритания и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву, останется большим открытым складом вооружений для Украины. Таким образом он прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.

"Я думаю, что это было досадным недоразумением со стороны британского министра [обороны], собственно, сам премьер-министр Великобритании [Риши Сунак] опроверг своего министра и публично сказал, что он ценит благодарность Украины", - заявил Кулеба, выступая в эфире национального телемарафона. "А то, что там кто-то не считает себя Amazon, мы же не против, чтобы он стал Amazon. Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия", - добавил глава украинского МИД.

Кулеба заявил, что он не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. В частности, он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.

Ранее Уоллес выразил мнение, что на Западе "люди хотят видеть благодарность" Украины за поддержку, а Киеву нужно уделять этому больше внимания. Он добавил, что Великобритания не является для Украины аналогом Amazon для поставок всего того оружия, которое Киев хочет получить. Британская газета The Guardian предполагает, что причиной высказываний Уоллеса было недовольство президента Украины Владимира Зеленского тем, что страны НАТО воздержались от приглашения республики в альянс на саммите в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь.