Додон на фоне отставки министров заявил о необходимости новых выборов в Молдавии

По словам экс-президента республики, "косметический ремонт" в правительстве Дорина Речана не спасет ни его, ни Майю Санду

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Замена трех министров в Молдавии не спасет правительство Дорина Речана, для преодоления кризиса, к которому привели страну президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС), необходимы досрочные выборы парламента и главы государства. Об этом заявил в пятницу бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон, комментируя отставку министров внутренних дел, образования и науки и инфраструктуры и регионального развития.

"Косметический ремонт" в правительстве Дорина Речана не спасет ни его, ни Майю Санду. "Титаник" ПДС неминуемо идет ко дну, и попытки замазать людям глаза отставками, которые уже давно должны были произойти, обречены на провал. Только полное переформатирование власти, досрочные парламентские и президентские выборы. Это единственный выход из социально-экономической катастрофы, до которой довели страну Майя Санду и ее партия", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Речан в пятницу утром объявил об отставке главы МВД Анны Ревенко, министра инфраструктуры и регионального развития Лилии Дабижи, а также министра образования и науки Анатолия Топалэ. Топалэ и Ревенко входили в состав прежнего правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которое было сформировано в августе 2021 года и подало в отставку в феврале нынешнего года на фоне массовых антиправительственных протестов оппозиции. Дабижа стала министром в новом кабинете, который сформировал Речан.

Ранее премьер сообщил, что в пятницу пройдет заседание правительства по поводу событий в аэропорту Кишинева, когда были застрелены два человека. Комментируя призывы оппозиционных партий и представителей общественности отправить в отставку глав МВД, Пограничной полиции Молдавии и других силовых структур, Речан подчеркнул, что "правительство подготовит отчет о событиях в аэропорту, после чего примет решения, в том числе и кадровые".

Накануне депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседания парламента в знак протеста против блокирования правящей партией инициатив оппозиции. Они потребовали заслушать в парламенте отчет премьера, других министров о кризисной ситуации в стране.