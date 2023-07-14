Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о расширении НАТО

Канцлер ФРГ заявил, что "поддерживает вступление" Киева в Североатлантический альянс

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста о будущем месте Швеции в Североатлантическом альянсе, оговорился и перепутал скандинавскую страну с Украиной.

"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Берлине, чем вызвал смех в зале.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник на саммите альянса в Вильнюсе достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти цели были обозначены в ходе саммита НАТО в 2022 году в Мадриде.

Что касается Украины, то страна не получила конкретного предложения по вступлению в альянс по итогам саммита в Вильнюсе. Вместо этого, по словам генсека Йенса Столтенберга, страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены".