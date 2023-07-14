14 июля, 11:15
Военная операция на Украине

Зеленский признал отсутствие угрозы вторжения из Белоруссии

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины принял участие в заседании ставки верховного главнокомандующего

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после очередного заседания ставки верховного главнокомандующего заявил об отсутствии угрозы со стороны Белоруссии.

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"С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Белоруссии отсутствует. Доклад начальника ГУР МО [Кирилла] Буданова", - говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале по итогам заседания.

19 июня в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. 30 июня Зеленский отдал распоряжение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и командующему оперативным командованием "Север" Сергею Наеву усилить белорусское направление. 4 июля Наев заявил о переброске личного состава и техники для усиления границы с Белоруссией, а 10 июля пообещал усилить там инженерные заграждения.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной. Тем не менее украинские подразделения создают рвы и заграждения, а также ведут наблюдение при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ноябре 2022 года украинские власти сообщили, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области. 

Теги:
БелоруссияУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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