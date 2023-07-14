Сестра Ким Чен Ына: никто не имеет права критиковать КНДР за пуск баллистической ракеты

Ким Ё Чжон заявила, что пуск был реализацией "справедливого права на самооборону"

СЕУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что никто не имеет права критиковать КНДР за пуск межконтинентальной баллистической ракеты, который является реализацией права государства на самооборону. Об этом в пятницу сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Никто не имеет никаких оснований для критики пуска нашей межконтинентальной ракеты нового типа", - сказала Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну.

По ее словам, пуск был реализацией "справедливого права на самооборону" ради предотвращения угрозы "катастрофы ядерной войны" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Корейском полуострове на фоне "самой враждебной и самой опасной конфронтационной политики США" по отношению к народной республике.

Ким Ё Чжон также сказала, что КНДР продолжит укреплять "мощные средства ядерного сдерживания", пока США не откажутся от враждебной политики.

12 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". На следующий день постоянный представитель КНДР Ким Сон выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что испытания ракет - это реализация народной республикой права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН.