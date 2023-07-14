Консульское агентство Польши в Смоленске ликвидируют 31 августа

МИД республики заявил, что его функции будет исполнять непосредственно посольство Польши в Москве

ТАСС, 14 июля. Консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто 31 августа 2023 года. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном в пятницу на официальном сайте польского правительства.

"Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно посольство Польши в Москве", - указано в сообщении.

Польский МИД назвал решение РФ о закрытии смоленского дипучреждения "еще одним недружественным и непонятным актом". "Республика Польша оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - отметило ведомство.

Как указали в польском министерстве, в задачи консульского агентства входило, в частности, "постоянное наблюдение за местом авиакатастрофы под Смоленском и польским военным кладбищем в Катыни". "Это представительство оказывало поддержку польским паломникам, которые регулярно посещали захоронения и памятные места, важные для польской стороны", - добавил МИД, заверив, что "консульские службы Польши сделают все для того, чтобы польские граждане, желающие почтить память убитых и нуждающиеся в срочной консульской помощи, продолжали получать всю необходимую поддержку".

В пятницу стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Как пояснили в правительстве, решение о закрытии агентства было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия правительства Польши. В частности, речь идет о незаконном изъятии российской дипломатической недвижимости на польской территории и существенном сокращении дипломатического присутствия России в Польше. "Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши в России", - добавили в кабмине.

Консульские агентства относятся к консульским учреждениям и считаются низшим их классом.