Верховная рада Украины призвала президента Грузии помиловать Саакашвили

За принятие документа проголосовали 285 депутатов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом помиловать бывшего грузинского президента, украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Призываем президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить уполномоченному Рады по правам человека доступ к Саакашвили; обращаемся к президенту Грузии с призывом помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние", - приводит депутат текст обращения Верховной рады в Telegram-канале. Также он отметил, что украинские парламентарии призывают членов Евросоюза "принять соответствующие решения" и посодействовать помилованию Саакашвили, "подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека".

За принятие документа проголосовали 285 депутатов.

Проект обращения был зарегистрирован в Раде 13 июля. В пояснительной записке, опубликованной на сайте украинского парламента, говорится "о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили". Инициаторами проекта названы несколько десятков депутатов, в том числе глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Тбилиси передать Киеву Саакашвили для лечения.