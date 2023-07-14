Глава МИД Израиля призвал Швецию предотвратить сожжение свитка Торы

Эли Коэн заявил, что это является "преступлением на почве ненависти"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал в пятницу власти Швеции предотвратить сожжение свитка Торы в рамках ожидающейся в субботу демонстрации перед посольством еврейского государства в королевстве.

"Сожжение свитка Торы - преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьезного ущерба еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное мероприятие и не допустить сожжение свитка Торы", - распространила высказывания Коэна пресс-служба израильского МИД.

В ведомстве сообщили, что "по указанию министра [Коэна] сегодня глава дипломатического управления МИД [Израиля] Ализа Бен-Нун провела беседу с послом Швеции в Израиле и объяснила ему ту серьезность, с которой Израиль относится к согласию шведской полиции на осквернение святынь иудаизма".

"Министр иностранных дел Израиля беседовал сегодня утром с послом Израиля в Швеции Зивом Нево Кульманом о шагах, предпринимаемых для предотвращения сожжения свитка Торы в рамках завтрашней демонстрации перед посольством Израиля в Швеции", - добавили в пресс-службе.