Сестра лидера КНДР заявила, что СБ ООН "подрывает мир и способствует конфронтации"

Ким Ё Чжон считает, что Совет Безопасности всемирной организации "придирается в одностороннем порядке" только к реализации права Пхеньяна на самооборону

СЕУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН "подрывает мир и стабильность" на планете, способствует "конфронтации и новой холодной войне". Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, ее слова в пятницу приводит агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"СБ ООН отворачивается от справедливых опасений нашей страны в сфере безопасности и от преступных попыток США, увеличивающих вероятность реальной ядерной войны в регионе и на Корейском полуострове. Снова проводит заседание, на котором придирается в одностороннем порядке только к реализации нашего права на самооборону. Этим СБ ООН доказал, что является организацией, способствующей конфронтации, которая самостоятельно подрывает мир и стабильность на планете", - сказала она.

По словам Ким Ё Чжон, СБ ООН - проамериканский и прозападный орган, который способствует новой холодной войне.

"Решительно осуждаю несправедливую и пристрастную позицию СБ ООН, который в очередной поставил под вопрос реализацию нашего справедливого права на самооборону, которая никому не нанесла вреда", - добавила она.

12 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwaseong-18. В четверг постоянный представитель КНДР Ким Сон выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном этому вопросу. Он также заявил, что испытания ракет - это применение народной республикой права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН.