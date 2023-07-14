Президент Израиля осудил решение Швеции разрешить сожжение свитка Торы

Ицхак Герцог отметил, что "разрешение на нанесение ущерба священным текстам - это не проявление свободы слова, а вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог осудил решение властей Швеции разрешить сожжение свитка Торы в ходе ожидающейся в субботу демонстрации перед посольством еврейского государства в Стокгольме.

"Я однозначно осуждаю выданное в Швеции разрешение на сожжение священных книг. Как президент Государства Израиль я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа", - распространила высказывания Герцога его канцелярия.

Президент отметил, что "разрешение на нанесение ущерба священным текстам - это не проявление свободы слова, а вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти". "Весь мир должен объединиться и решительно осудить этот отвратительный поступок", - добавил он.

По информации газеты The Jerusalem Post, власти Швеции дали разрешение на публичное сожжение священных еврейских и христианских текстов, которое должно состояться возле посольства Израиля в Стокгольме 15 июля.