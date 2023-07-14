Шор считает, что власти Молдавии ввергли страну в кризис, испортив отношения с Россией

Лидер запрещенной Конституционным судом оппозиционной молдавской Партии "Шор" заявил, что для определения внешнего курса страны необходимо провести референдум

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Тяжелейший экономический кризис в Молдавии произошел из-за того, что президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) под давлением Евросоюза испортили отношения с Россией. Об этом заявил в пятницу лидер запрещенной Конституционным судом оппозиционной молдавской Партии "Шор" Илан Шор.

"К сожалению, так называемый статус страны-кандидата в ЕС принес Молдове сплошные трудности и проблемы, завышенные тарифы на газ, электроэнергию и т. д. Бедность в Молдове превысила максимальный рубеж практически с начала независимости республики и стала в несколько раз выше, чем когда ПДС впервые пришла к власти", - написал Шор в своем телеграм-канале.

По его словам, причиной кризиса стали испорченные под давлением ЕС отношения с Россией. "Все это произошло потому, что именно Европа заставила Майю Санду поругаться с Россией, и результатом этого стали те тарифы, которые сегодня вынуждены платить граждане Молдовы. Сегодняшняя Европа уже не та, что раньше. Она лишилась своих принципов", - считает Шор.

Оппозиционер считает, что для определения внешнего курса страны необходимо провести референдум. "Мы способны сами определять свое будущее и строить такую Молдову, которой мы могли бы гордиться", - уверен политик.

В начале июня в трех городах - Бельцах, Оргееве и Комрате - были организованы митинги оппозиционных партий, представителей общественности, на которых было принято решение начать сбор подписей для проведения референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе страны. На прошлой неделе эти подписи были переданы в ЦИК, однако их отклонили, сославшись на нарушения процедуры и другие причины.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в сообщество. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, которые касаются гармонизации законодательства и соответствия ряду стандартов. Санду считает, что складывающиеся условия позволят республике вступить в Евросоюз к 2030 году.