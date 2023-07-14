Выступающая против членства в НАТО шведская организация отметила большой приток участников

По данным генерального секретаря организации Карин Вал Хэрдфельдт, на этой неделе в объединение записались 600 человек

СТОКГОЛЬМ, 14 июля. /ТАСС/. Число граждан Швеции, желающих вступить в организацию Svenska Freds (Шведское объединение за мир и посредничество), многократно возросло после решения Турции дать стране зеленый свет на ее пути в НАТО. Уже вечером накануне саммита в Вильнюсе в организацию пошли звонки от взволнованных граждан, сообщила в интервью газете Dagens Nyheter генеральный секретарь организации Карин Вал Хэрдфельдт.

"Они связываются с нами в состоянии тревоги и фрустрации", - рассказала она. Если раньше в объединение в день записывались по 6-7 человек, то на этой неделе их было около 600. Все они выступают против вооружения и членства страны в НАТО.

По словам Вал Хэрдфельдт, дискуссия о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу была чрезвычайно односторонней. Возможность высказаться получили в основном те эксперты, которые положительно относились к вступлению в альянс, а времени на оценку общественного мнения и информирования народа было слишком мало. Само же членство в НАТО было представлено как единственный выход, а возможные негативные последствия от членства не были освещены так же, как его выгоды.

Также в Svenska Freds видят серьезную опасность от объединения с авторитарными государствами, в этом случае с Турцией, договоренность с которой предполагает несколько уступок со стороны Швеции. Карин Вал Хэрдфельдт подчеркивает и то, что вступление в НАТО означает вступление в ядерный альянс, в результате чего Швеции будет сложнее продвигать такие вопросы ее традиционной повестки, как мирное разрешения конфликтов и разоружение во всем мире.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти договоренности были достигнуты в ходе саммита НАТО в 2022 году в Мадриде.